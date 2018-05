Polizeipräsidium Recklinghausen / Marl: 19-Jähriger überfällt ...

Marl: 19-Jähriger überfällt drei Jugendliche auf der Ophoffstraße - Täter festgenommen

Recklinghausen - Mittwoch, gegen 18.40 Uhr, bedrohte ein zunächst unbekannter Mann auf der Ophoffstraße drei Jugendliche mit einem Messer. Der Täter gab an, dass er die zwei 15- und den 16-jährigen Jugendlichen, alle aus Marl, nach Geldbörse und Handy durchsuchen wolle. Nachdem er den ersten Jugendlichen durchsucht hatte, legte er dessen Geldbörse und Handy zur Seite und wollte danach den zweiten Jugendlichen durchsuchen. Dieser konnte jedoch in Richtung Teichstraße flüchten und die Polizei benachrichtigen. Polizeibeamten konnten den Täter, einen 19-jährigen Marler, auf der Ophoffstraße, bei den anderen beiden Jugendlichen, antreffen und festnehmen. Er wurde zur Wache gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Michael Franz Telefon: 02361/55-1031 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de