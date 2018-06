Polizeipräsidium Recklinghausen / Marl: 27-Jähriger attackiert - ...

Marl: 27-Jähriger attackiert - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen - Am "Marler Stern" ist ein 27-jähriger Mann aus Haltern am See am Samstagabend von zwei Unbekannten angegriffen und leicht verletzt worden. Die beiden Männer sollen den 27-Jährigen gegen 22 Uhr, angesprochen und nach Drogen gefragt haben. Als er sagte, er habe nichts, seien die beiden Männer auf ihn losgegangen. Beschreibung: einer der Täter war etwa 18 Jahre alt, 1,75m groß, schlanke sportliche Figur, schwarze Hautfarbe, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und einer kurzen dunklen Hose mit rot abgesetztem Bund. Der zweite Täter konnte wie folgt beschrieben werden: schwarze Hautfarbe, bekleidet mit einem weißen Muskelshirt. Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Pressestelle Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de