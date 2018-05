Polizeipräsidium Recklinghausen / Marl: Außenspiegel an drei ...

Marl: Außenspiegel an drei Autos auf der Holbeinstraße beschädigt

Recklinghausen - Auf der Holbeinstraße beschädigten unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag an drei Autos die Außenspiegel. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111.

