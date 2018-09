Polizeipräsidium Recklinghausen / Marl: Bei Werkstatteinbruch ...

Marl: Bei Werkstatteinbruch auf der Zechenstraße Auto gestohlen

Recklinghausen - In der Nacht zu Sonntag brachen unbekannte Täter in eine Autowerkstatt auf der Zechenstraße ein. Hier fanden sie einen Autoschlüssel für einen im Hof abgestellten roten Ford Fiesta vor und stahlen mit dem Schlüssel das Auto. Später wurde das Auto auf dem Parkplatz des Freizeitparks Brassert aufgefunden. Mittlerweile waren die Kennzeichen des Autos abmontiert und konnten auch nicht mehr aufgefunden werden. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111.

