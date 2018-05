Polizeipräsidium Recklinghausen / Marl: Einbrüche

Marl: Einbrüche

Recklinghausen - Unbekannte hebelten am frühen Mittwochmorgen, gegen 2 Uhr, eine Tür auf und drangen dann in ein Firmengebäude auf der Mainstraße ein. Hier hebelten sie dann weitere Türen auf, um in eine Dentallabor zu gelangen. Als ein privater Wachschutz bei den regelmäßigen Kontrollen eintraf, flüchteten die Täter unerkannt. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter keine Beute.

Wie erst jetzt bekannt wurde, brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag in eine Schule auf dem Merkelheider Weg ein. Die Täter suchten in mehreren Räumen nach Wertgegenständen. Sie flüchteten mit Bargeld, Zigaretten und Getränkeflasche in unbekannter Größenordnung.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Michael Franz Telefon: 02361/55-1031 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de