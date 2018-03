Polizeipräsidium Recklinghausen / Marl: Flugzeug stürzt auf Feld ...

Marl: Flugzeug stürzt auf Feld - Pilot schwer verletzt

Recklinghausen - Ein einmotoriges Flugzeug stürzte am Donnerstag (15.03.) um 17.39 h auf ein Feld an der Freerbruchstraße und brannte aus. Der Pilot, ein 69-jähriger Marler, war alleine im Flugzeug und erlitt schwere Brandverletzungen. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Das brennende Flugzeug wurde von der Feuerwehr gelöscht. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen wurde verständigt und übernimmt die weiteren Ermittlungen zur Absturzursache.

