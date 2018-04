Polizeipräsidium Recklinghausen / Marl: Jugendliche attackieren ...

Marl: Jugendliche attackieren andere Jugendliche - Zeugen gesucht

Recklinghausen - In der Nacht auf Sonntag, gegen 2.30 Uhr, sind zwei Jugendliche auf der Schachtstraße auf eine Gruppe Jugendlicher losgegangen. Die Täter sprachen die Jugendlichen aus Oberhausen, Mülheim an der Ruhr und Marl zuerst nur an. Wenig später griffen sie die 17- bis 19-jährigen dann körperlich an. Einem 17-jährigen Mülheimer wurde dabei das Smartphone und Bargeld gestohlen. Außerdem wurde er bei dem Angriff leicht verletzt. Die beiden Täter konnten flüchten - einer hatte ein blaues Damenfahrrad dabei, das auch später auf der Zechenstraße gefunden und sichergestellt werden konnte. Täterbeschreibung: 1) männlich, 17 bis 19 Jahre alt, dunkle zurückgegelte Haare, graues Kapuzenshirt, Jeans. 2) männlich, 17 bis 19 Jahre alt, dunkle Hose, dunkles T-Shirt, dunkle Baseball-Kappe. Hinweise nimmt das zuständige Regionalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

