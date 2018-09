Polizeipräsidium Recklinghausen / Marl: Kundgebungen verliefen ...

Marl: Kundgebungen verliefen friedlich

Recklinghausen - Friedlich und überwiegend störungsfrei verliefen zwei Kundgebungen am Mittwoch in Marl.

Eine Marler Privatperson hatte eine Versammlung in Form einer Kundgebung mit dem Thema "Sind Sie gegen die Vergabe von städtischen Grundstücken an die Ditib?" angemeldet. An der Kundgebung in der Zeit von 17.00 - 19.45 Uhr auf dem Creiler Platz in Marl nahmen etwa 80 Personen teil.

Im Namen einer Partei hatte eine Privatperson ebenfalls auf dem Creiler Platz eine Kundgebung mit dem Thema "Gesicht zeigen gegen Rechts" angemeldet. An dieser Kundgebung, die in der Zeit von 17.00 Uhr bis 18.40 Uhr stattfand, beteiligten sich 40 Personen.

Darüber hinaus sammelten sich zwischenzeitlich bis zu 40 Personen, die keiner der beiden Versammlungen angehörten, aber Interesse an den Veranstaltungen zeigten.

Beide Versammlungen verliefen überwiegend störungsfrei. Auf Grund einer hohen Emotionalisierung kam es zu einzelnen Unmutsäußerungen ohne strafrechtliche Relevanz.

Rückfragen bitte unter: 01525 7933558

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Pressestelle Andreas Wilming-Weber Telefon: 02361/55-1030 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de