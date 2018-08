Polizeipräsidium Recklinghausen / Marl: Polizei sucht vermissten ...

Marl: Polizei sucht vermissten 45-jährigen Mann

Recklinghausen - Die Polizei bittet bei der Suche nach einem vermissten Mann aus Marl um Mithilfe: Der 45-Jährige Jens M. (siehe Foto) hatte am Donnerstag, gegen 7.30 Uhr, seine Wohnanschrift verlassen - und kam nicht wieder nach Hause. Am Mittag, gegen 12.50 Uhr, wurde er noch einmal von einem Bekannten am "Marler Stern" gesehen. Seit dem fehlt von ihm jede Spur. Er könnte auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwo hin gefahren sein. Der 45-Jährige ist auf Medikamente angewiesen, da er ansonsten orientierungslos und verwirrt sein kann. Der Marler trug zuletzt einen weißen Jogginganzug und schwarze Turnschuhe. Wer den Mann seit Donnerstag gesehen hat, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Pressestelle Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de