Polizeipräsidium Recklinghausen / Marl: Radler angefahren

Marl: Radler angefahren

Recklinghausen - An der Marler Straße soll es am Donnerstag um 07.45 h zu einem Unfall zwischen einem Schulbus und einem 41-jährigen Radfahrer aus Dülmen gekommen sein. Ein Bus stieß leicht mit einem Radfahrer zusammen, der leicht am Arm verletzt wurde. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Bus weiter. Am Steuer saß wahrscheinlich ein Mann. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

