Polizeipräsidium Recklinghausen / Marl: Schwerverletzte ...

Marl: Schwerverletzte Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Lkw

Recklinghausen - Am 04.10. um 08:00 Uhr befuhren eine 21-jährige Radfahrerin und ein 53-jähriger Lkw-Fahrer, beide aus Marl, die Hervester Straße in Marl in gleicher Richtung. In Höhe der Sickingmühler Straße übersah der Lkw Fahrer nach ersten Erkenntnissen die Radlerin beim Abbiegen nach rechts. Sie kam zu Fall und verletzte sich schwer. Die Höhe des Sachschadens liegt bei 350 Euro.

