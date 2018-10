Polizeipräsidium Recklinghausen / Marl: Tatverdächtiger nach ...

Marl: Tatverdächtiger nach Einbruch festgenommen

Recklinghausen - An einem Vereinsheim an der Paul-Baumann-Straße ist am Donnerstagabend ein versuchter Einbruch begangen worden. Ein Täter versuchte vergeblich, die Tür aufzuhebeln. Als dies misslang, nahm er sich die Tür eines Imbisses von nebenan vor. Diese konnte er auch aufhebeln. Noch auf dem Gelände konnten Polizeibeamte den Tatverdächtigen, einen 36-jährigen Marler, festnehmen. Die Polizei war durch einen Einbruchsalarm informiert worden. Der Marler musste mit zur Wache, die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

