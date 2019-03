Polizeipräsidium Recklinghausen / Marl: Ungeduldiger Autofahrer ...

Marl: Ungeduldiger Autofahrer rammt Mülltonne

Recklinghausen - Ein 28-jähriger Mitarbeiter der Müllabfuhr meldete, dass er am Freitag um 12.10 h an der Zeppelinstraße verletzt worden sei, weil sich ein ungeduldiger Fahrer mit seinem Auto an dem Müllfahrzeug vorbeigedrängt hat. Der Wagen des noch Unbekannten rammte dabei eine Mülltonne, die gegen den 28-Jährigen geschleudert wurde. Dieser wurde leicht verletzt. Nach einem kurzen Streitgespräch zwischen Fahrer und dem Mitarbeiter der Müllabfuhr fuhr der Autofahrer weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

