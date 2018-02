Polizeipräsidium Recklinghausen / Oer-Erkenschwick: Autofahrer ...

Oer-Erkenschwick: Autofahrer erfasst beim Abbiegen in eine Hofeinfahrt Fahrradfahrerin

Recklinghausen - Ein 58-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick fuhr am Donnerstag, gegen 15 Uhr, auf der Straße Am Kippgarten und wollte dann nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen. Dabei stieß er mit einer 66-jährigen Fahrradfahrerin aus Oer-Erkenschwick zusammen, die auf dem Gehweg fuhr. Die 66-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden.

