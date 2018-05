Polizeipräsidium Recklinghausen / Oer-Erkenschwick: Einbruch in ...

Oer-Erkenschwick: Einbruch in Schule - vier Tatverdächtige festgenommen

Recklinghausen - Am Donnerstagabend, gegen 21.45 Uhr, wurde in die Förderschule auf der Stimmbergstraße eingebrochen. Die Täter wollten offensichtlich zuerst eine Tür zur Volkshochschule einschlagen, was misslang allerdings. Beim Einbruch in die Förderschule wurde dann Alarm ausgelöst. Vier Tatverdächtige konnten wenig später festgenommen werden. Eine 16-jährige Jugendliche aus Oer-Erkenschwick und ein 15-Jähriger aus Recklinghausen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern übergeben. Die beiden 20- und 23-jährigen mutmaßliche Täter aus Recklinghausen mussten auf der Wache bleiben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

