Polizeipräsidium Recklinghausen / Oer-Erkenschwick: Hoher ...

Oer-Erkenschwick: Hoher Sachschaden bei Unfall im Kreisverkehr

Recklinghausen - Im Kreisverkehr "An der Aue" sind am Montagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Eine 58-jährige Autofahrerin aus Oer-Erkenschwick war gegen 14.30 Uhr von der Ludwigstraße in den Kreisverkehr eingebogen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 41-jährige Autofahrerin aus Polen von der Straße "An der Aue" in den Kreisverkehr hinein - dabei kam es dann zur Kollision. Die 58-jährige Frau aus Oer-Erkenschwick wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die 41-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 8.500 Euro.

