Polizeipräsidium Recklinghausen / Oer-Erkenschwick: Radfahrer ...

Oer-Erkenschwick: Radfahrer wird von Auto erfasst und leicht verletzt

Recklinghausen - Auf der Ludwigstraße in Oer-Erkenschwick sind heute, gegen 11.30 Uhr, ein Fahrrad- und ein Autofahrer zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen war ein 51-jähriger Fahrradfahrer aus Oer-Erkenschwick auf dem linken Gehweg in Richtung Berliner Platz unterwegs - zur gleichen Zeit fuhr ein 58-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick aus einer Grundstücksausfahrt auf die Ludwigstraße - und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden am Auto wird auf 1.500 Euro geschätzt.

