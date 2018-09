Polizeipräsidium Recklinghausen / Oer-Erkenschwick: Überfall auf ...

Oer-Erkenschwick: Überfall auf Wettbüro an der Stimbergstraße

Recklinghausen - Mittwoch, gegen 13.45 Uhr, kam ein unbekannter Mann in ein Wettbüro auf der Stimbergstraße. Er holte sich zunächst einen Spielschein und zog sich dann einen Kaffee aus dem Kaffeeautomaten. Danach ging er zur dortigen Theke und sprach die 40-jährige Angestellte an. Unvermittelt zog er dann ein Messer, bedrohte damit die Angestellte und forderte Bargeld. Nach Herausgabe des Geldes sperrte er die angestellte in eine Toilette und flüchtete. Die 40-Jährige machte sich durch Rufe bemerkbar und konnte nach wenigen Minuten befreit werden. Der Täter wird als etwa 25 bis 35 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß beschrieben. Er hatte eine normale Statur, dunkle Hautfarbe, schwarze, kurze Haare, einen schwarzen Vollbart und dunkle Augen. Er trug eine schwarzen Jogginghose oder Jeans, ein dunkelblaues Sweatshirtjacke oder Pullover und ein Basecap. Dabei hatte er eine Pakettüte mit pinkem Aufdruck. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

