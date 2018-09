Polizeipräsidium Recklinghausen / Oer-Erkenschwick: Unbekannter ...

Oer-Erkenschwick: Unbekannter begrabscht 10-Jährige auf der Beethovenstraße - Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen - Freitag, gegen 13.30 Uhr, befand sich eine 10-jährige Schülerin aus Datteln auf der Beethovenstraße auf dem Nachhauseweg. In Höhe der Fritz-Husemann-Straße kam plötzlich ein Mann auf sie zu und griff ihr an den Arm. Der Mann begrabschte die 10-Jährige in weiteren Verlauf am Körper. Als die 10-Jährige dem Mann gegen das Schienenbein trat und laut um Hilfe rief, ließ der Mann von ihr ab und stieg dann in einen dunklen BMW. Die 10-Jährige flüchtete. Der Tatverdächtige, ein 38-jähriger aus Oer-Erkenschwick, konnte am Montagnachmittag festgenommen werden. Aufgrund der auffälligen Beschreibung des Fahrzeuges, aber auch durch die detaillierte Beschreibung seiner Person gelang es ihn zu ermitteln. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

