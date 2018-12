Polizeipräsidium Recklinghausen / Oer-Erkenschwick: Unfall an ...

Oer-Erkenschwick: Unfall an Zebrastreifen - Zeugen gesucht

Recklinghausen - Die Polizei wurde am Montag, gegen 18.30 Uhr, zu einem Unfall auf der Ludwigstraße gerufen. Ein 28-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick hatte nach eigenen Angaben mehrere Fußgänger am Zebrastreifen - kurz vor dem Berliner Platz - über die Straße gelassen. Beim Wiederanfahren fiel plötzlich ein 31-jähriger Mann aus Oer-Erkenschwick hin - und gab an, von dem 28-Jährigen angefahren und leicht verletzt worden zu sein. Am Auto des 28-Jährigen wurden keine Schäden festgestellt. Ob der Mann wirklich erfasst wurde, muss noch geklärt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall am Zebrastreifen mitbekommen haben. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

