Polizeipräsidium Recklinghausen / Oer-Erkenschwick: Vier kaputte ...

Oer-Erkenschwick: Vier kaputte Autos und über 50.000 Euro Schaden

Recklinghausen - Auf dem Steinrapener Weg ist am Sonntag, gegen 16.45 Uhr, ein 36-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick verunglückt. Er war in Richtung "Holtgarde" unterwegs, in einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein geparktes Auto am linken Straßenrand. Anschließend lenkte der 36-Jährige wieder nach rechts und stieß dabei gegen ein geparktes Auto am rechten Straßenrand. Durch herumfliegende Trümmerteile wurde außerdem noch ein weiteres Auto beschädigt. Der Wagen des 36-Jährigen musste abgeschleppt werden, auch die drei anderen Autos wurden teilweise massiv beschädigt: Der Schaden wird insgesamt auf rund 54.000 Euro geschätzt. Der Fahrer aus Oer-Erkenschwick wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Warum der Mann von der Fahrbahn abgekommen war, muss noch geklärt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief negativ.

