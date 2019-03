Polizeipräsidium Recklinghausen / Raub auf Wettannahmestelle in ...

Raub auf Wettannahmestelle in Herten

Recklinghausen - In Herten wurde gegen 23:16 Uhr ein 22-jähriger Mitarbeiter einer Wettannahmestelle beim Verlassen des Geschäfts durch zwei maskierte Männer angesprochen. Unter Vorhalt eines Messers wurde er dazu genötigt, erneut in den Geschäftsraum zu gehen und die Tageseinnahmen auszuhändigen. Der Geschädigte kam dieser Aufforderung nach. Nach Erhalt des Geldes wurde der Geschädigte durch die Täter mit einem Spray besprüht. Anschließend flüchteten diese in unbekannte Richtung. Täterbeschreibung: Beide männlichen Täter etwa 25 - 30 Jahre alt, dunkel gekleidet und maskiert Täter 1: ca. 185 cm groß, kräftige Statur, breite Schultern, mit Messer bewaffnet Täter 2: ca. 170 cm groß, schmächtige Statur, ebenfalls mit Messer bewaffnet

