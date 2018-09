Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: 27-Jähriger ...

Recklinghausen: 27-Jähriger kassiert mehrere Anzeigen

Recklinghausen - In der Nacht zu Freitag wurden zwei Hertener, 18 und 21 Jahre alt, am Königswall von einem Mann bedroht. Gegen 04.00 h sprach der Unbekannte das Duo in englischer Sprache an und verlangte Alkohol und Drogen. Er wurde immer aggressiver. Dann versuchte er, die beiden Hertener mit Bierflaschen zu bewerfen. Bei der Fahndung nach dem Mann konnten die Polizeibeamten in der Nähe einen 27-Jährigen antreffen. Der Mann, der in Bergheim wohnt, war mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs. Als die Polizisten den betrunkenen Mann durchsuchten, fanden sie auch noch Drogen. Der 27-Jährige wurde festgenommen und musste mit zur Wache.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Ramona Hörst Telefon: 02361/55-1032 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de