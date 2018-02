Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: ...

Recklinghausen: Zigarettenautomat "in die Luft geflogen"

Recklinghausen - In der vergangenen Nacht wurde auf der Suderwichstraße ein Zigarettenautomat zerstört. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Automat aufgesprengt. Die Trümmer lagen im Umkreis von etwa 20 Metern verteilt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Ein Zeuge hatte gegen 2.15 Uhr einen lauten Knall gehört und daraufhin die Polizei alarmiert. Der Zeuge konnte außerdem zwei Männer beobachten, die vom Tatort in Richtung Suderwicher Ortskern wegliefen. Die Tatverdächtigen trugen dunkle Kapuzenjacken, einer soll außerdem einen roten Gegenstand in den Händen gehalten haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0800/2361 111 zu melden.

