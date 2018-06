Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: ...

Recklinghausen: Handtaschendiebstahl auf der Straße Am Lohtor

Recklinghausen - Freitag, gegen 20 Uhr, befand sich eine 41-jährige Recklinghäuserin in der Innenstadt und hatte gerade den Kirchplatz passiert, als ihr an der Straße Am Lohtor von hinten die Handtasche von der Schulter gerissen wurde. Mit der Tasche flüchtete er in Richtung Kunibertitor. Unterwegs nahm er noch die Geldbörse der 41-Jährigen aus der Tasche und warf diese weg. Da die Geschädigte den Täter nur von hinten sah, konnte sie nur erkennen, dass er kurz geschnittenes dunkelblondes Haar hatte, ein Käppi trug und rote Turnschuhe anhatte. Weiterhin trug er eine dunkelblaue Jeans und ein schwarzes T-Shirt. Er hatte eine normale Figur. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

