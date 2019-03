Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: ...

Recklinghausen: Schreckschusspistole bei 15-jährigem Schüler sichergestellt

Recklinghausen - Schüler wandten sich am Donnerstagvormittag an ihren Lehrer und gaben den Hinweis, dass ein 15-jähriger Mitschüler eine Schusswaffe besitzen würde. Der Lehrer gab diese Information an die Polizei weiter. Ermittlungen an der Schule ergaben, dass der 15-Jährige die Waffe auch schon zur Schule mitgebracht und gezeigt hatte. Bei der folgenden Durchsuchung in der elterlichen Wohnung, konnte eine Schreckschusspistole gefunden und sichergestellt werden. Mit dem Schüler wurde im Beisein der Eltern eine Gefährderansprache geführt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

