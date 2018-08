Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: Autofahrer ...

Recklinghausen: Autofahrer verletzt radfahrendes Kind auf der Herner Straße und flüchtet

Recklinghausen - Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es bereits am vergangen Freitag, den 23. August 2018, gegen 16:45 Uhr, in Recklinghausen-Hillerheide zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 13-jährigen Recklinghäuser Schüler und einem unbekannten PKW-Fahrer. Der 13-Jährige hatte zuvor mit seinem Fahrrad die Herner Straße in Richtung ehemalige Trabrennbahn überquert, als ein unbekannter PKW-Fahrer aus der Theodor-Esch-Straße nach rechts auf die Herner Straße in Fahrtrichtung Innenstadt abbog. Beim Abbiegen touchierte der PKW das Rad des Jungen. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 250.- Euro. Vom PKW ist bekannt, dass es sich um einen roten Mercedes A-Klasse handelt. Der Verkehrsunfall wurde zumindest von einem Paar beobachtet, welches das Kennzeichen des flüchtenden PKW abgelesen haben soll. Zeugen, insbesondere das vor Ort anwesende Paar, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 08002361111 bei der Polizei melden.

