Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: Autofahrer ...

Recklinghausen - Heute, gegen 4.40 Uhr, kam ein unbekannter Autofahrer auf der Engelbertstraße von der Fahrbahn ab und fuhr über den Randstein in eine Hecke an einer Böschung. Der Unfallfahrer fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen beobachteten noch wie drei Personen vor dem Wegfahren des Autos Fahrzeugteile aufsammelten und ins Auto luden. Polizeibeamte fanden das beschädigte Auto bei der Fahndung kurze Zeit später auf einem Supermarktparkplatz an der Bochumer Straße verlassen wieder. Das am Heck des beschädigten grauen Hyundai Tuscon angebrachte Kennzeichen war nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben. Personen konnten im Bereich des abgestellten Autos nicht festgestellt werden. Das Auto wurde sichergestellt. Die Zeugen beschrieben die drei am Unfallort beobachteten Personen wie folgt: Der Erste war etwa 18 bis 19 Jahre alt, dickliche Figur, trug ein weißes T-Shirt. Der Zweite war deutlich jünger als der Erste und dunkel gekleidet. Die dritte Person war eine Frau, die ebenfalls deutlich jünger als der Erste war. Sie hatte lange, dunkel Haare und war auch dunkel gekleidet. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

