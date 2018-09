Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: Autofahrerin ...

Recklinghausen: Autofahrerin fährt Mann auf Radweg an

Recklinghausen - Auf der Berghäuser Straße ist am Dienstag, gegen 12 Uhr, ein 58-jähriger Fahrradfahrer aus Haltern am See angefahren und verletzt worden. Eine 48-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen hatte den Radfahrer offensichtlich beim Verlassen einer Grundstückseinfahrt übersehen. Wie sich herausstellte, hatte das Auto der 48-Jährigen keinen Versicherungsschutz, so dass der Stempel auf dem Kennzeichen entfernt werden musste. Ein Rettungswagen brachte den Fahrradfahrer ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 350 Euro geschätzt.

