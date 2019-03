Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: Autofahrerin ...

Recklinghausen: Autofahrerin stößt auf der Marler Straße frontal mit entgegenkommendem Auto zusammen

Recklinghausen - Heute, gegen 14.20 Uhr, fuhr eine 58-jährige Autofahrerin aus Marl auf der Marler Straße in Richtung Marl, als sie in Höhe der Riedstraße in den Gegenverkehr geriet und mit dem entgegenkommendem 83-jährigen Autofahrer aus Herten frontal zusammenstieß. Bei dem Zusammenstoß wurden Beide schwer verletzt. Sie wurden zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren musste der Unfallbereich abgestreut werden. Bis zur Beendigung der Reinigungsarbeiten musste die Unfallstelle gesperrt werden.

