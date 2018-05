Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: Dachstuhlbrand ...

Recklinghausen: Dachstuhlbrand auf der Auguststraße

Recklinghausen - Auf der Auguststraße hat es in der Nacht auf Freitag gebrannt. Das Feuer war gegen 3.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen und ist dann noch auf ein benachbartes Wohnhaus übergegriffen. Bei dem Brand wurde der Dachstuhl in dem Mehrfamilienhaus zerstört. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Sachschaden im sechsstelligen Bereich liegen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Das Fachkommissariat für Branddelikte hat die Ermittlungen aufgenommen.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Pressestelle Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de