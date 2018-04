Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen/Datteln: ...

Recklinghausen/Datteln: Wohnungs-, Geschäfts- und Büroeinbrüche

Recklinghausen - Recklinghausen

Freitag, gegen 2.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter mehrere Türen und Fenster auf und gelangten dann in Lagerhallen und Büroräume auf einem Firmengelände an der Ortlohstraße. Durch die Einbruchgeräusche wurde ein Zeuge geweckt und benachrichtigte die Polizei. Die Täter flüchteten. Ob sie etwas mitnahmen ist zur Zeit noch nicht bekannt.

Unbekannte Täter bauten in der Zeit von Montag bis Dienstag im Klettergarten der Bernhard-Overberg-Schule mehrere Stahlseile samt Befestigungsmaterial ab und stahlen sie.

Datteln

In eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Kolpingstraße brachen unbekannte Täter am Donnerstag, in der Zeit von 16 bis 19 Uhr ein. Aus der Wohnung stahlen die Täter eine Play-Station.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

