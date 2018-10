Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: Einbrecher ...

Recklinghausen: Einbrecher stößt auf couragierten Zeugen

Recklinghausen - Am Freitag ist ein Einbrecher mit einem Zeugen zusammengeprallt. Der Unbekannte wurde von einem Zeugen beobachtet, wie er sich um 11.45 h gegen die Tür eines Gruppenraumes am Kindergartens an der Michaelstraße warf, sodass diese aufsprang. Dann verschwand der Mann in dem Raum des Kindergartens und kam wenige Augenblicke später mit einer Handtasche wieder. Er sprang auf ein Fahrrad und wollte flüchten. Der Zeuge stellte sich ihm in den Weg und sprach den Mann an. Der Unbekannte kam ins Straucheln und stürzte über den Lenker. Dabei stieß er noch mit dem Zeugen zusammen. Dann rappelte sich der Unbekannte wieder auf, beschimpfte und beleidigte den Zeugen, schlug ihm mit der Faust ins Gesicht und konnte dann mit dem Fahrrad flüchten. Ein Teil der Beute wurde später an der Pfingstmannstraße gefunden. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 29 - 35 Jahre alt, gepflegtes Erscheinungsbild, ca. 1,80 m groß, glatt rasiert, sprach mit osteuropäischem Akzent, Bekleidung: dunkle Baseballkappe mit hellem Schirm, zweifarbige Übergangsjacke, welche auf der einen Seite olivgrün und auf der anderen Seite weiß war, eine helle Cargohose und Turnschuhe. Er war mit einem Herren-Trekkingrad unterwegs. Zeugen, die wissen, wer der Mann ist, werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

