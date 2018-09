Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: Fahrradfahrer ...

Recklinghausen: Fahrradfahrer stößt beim Überqueren der Hans-Böckler-Straße mit Autofahrer zusammen

Recklinghausen - Montag, gegen 19 Uhr, fuhr ein 57-jähriger Fahrradfahrer aus Recklinghausen auf dem Gehweg Hans-Böckler-Straße und wollte dann in Höhe des Höhenwegs diese überqueren. Dabei stieß er mit einem 65-jährigen Autofahrer, auch aus Recklinghausen, zusammen, der von der Hans-Böckler-Straße in den Höhenweg abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte der 57-Jährige und wurde dabei leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme gab der 57-Jährige an, Alkohol getrunken zu haben. Er wurde zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach ambulanter Behandlung wurde er entlassen.

