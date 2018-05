Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: Frau reißt ...

Recklinghausen: Frau reißt Geschädigten die Kette vom Hals

Recklinghausen - Heute, gegen 1.30 Uhr, geriet eine 26-jährige Recklinghäuserin vor einem Schnellrestaurant am Europaplatz in Streit mit einer anderen Frau. Bei dem Streit riss ihr die bislang unbekannte Frau die Kette vom Hals und flüchtete in Richtung Dortmunder Straße. Zu der Täterin ist lediglich bekannt, das sie mit einem roten Pullover bekleidet war und dunkle Haare hatte. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

