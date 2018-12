Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: Fußgänger ...

Recklinghausen: Fußgänger zwingt Bus zur Vollbremsung - Mann wird gesucht

Recklinghausen - In einem Linienbus auf der Bochumer Straße ist am Montag, gegen 16.45 Uhr, ein 14-jähriges Mädchen aus Recklinghausen verletzt worden. Der Busfahrer musste stark bremsen, weil in der Nähe der Düppelstraße (Höhe Spielothek) plötzlich ein Fußgänger auf die Straße lief. Die 14-Jährige verlor das Gleichgewicht im Bus und fiel mit dem Kopf auf eine Stufe. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fußgänger ging einfach weiter. Nach ihm wird noch gesucht. Beschreibung: männlich, etwa 1,80m groß, untersetzter Körper, schwarzes Oberteil, Jeans. Der Mann - oder wer den Fußgänger kennt - wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

