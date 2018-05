Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: Fußgängerin ...

Recklinghausen: Fußgängerin angefahren - Radfahrer gesucht

Recklinghausen - Nach einer Unfallflucht auf der Halterner Straße sucht die Polizei einen Fahrradfahrer. Der Unfall passierte bereits am Dienstag, wurde aber erst am Mittwoch bei der Polizei angezeigt. Eine 73-jährige Frau aus Recklinghausen war am Dienstag, gegen 16 Uhr, auf der Halterner Straße zu Fuß auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Kurz vor der Straße "Am Lohtor" kam ihr ein Fahrradfahrer entgegen, der sie beim Vorbeifahren mit dem Lenker streifte. Die Seniorin wurde dabei verletzt und anschließend von Passanten zum Arzt gebracht. Der Fahrradfahrer flüchtete. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, 30 bis 35 Jahre alt, trug eine Kappe verkehrt herum und war mit einem "normalen" Herrenrad unterwegs. Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

