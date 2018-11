Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen/Haltern am See: ...

Recklinghausen/Haltern am See: Einbrüche

Recklinghausen - Recklinghausen

Unbekannte Täter hebelten am Mittwoch, in der Zeit von 17.30 bis 23 Uhr, die Terrassentür auf, um dann in ein Reihenhaus auf der Grullbadstraße einzubrechen. Die Täter suchten in verschiedenen Räumen nach Diebesgut und stahlen Bargeld.

Ebenfalls am Mittwoch, in der Zeit von 18.45 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür an einem Reihenhaus auf der Gustav-Freytag-Straße auf und drangen dann ins Haus ein. Als die Täter bemerkten, dass jemand zuhause war, flüchteten sie, ohne etwas mitzunehmen.

Haltern am See

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in zwei Kindergärten ein. Auf dem Hellweg hebelten die Täter eine Terrassentür auf und gelangten so in den Kindergarten. Sie stahlen Bargeld. In den Kindergarten auf dem Hennewiger Weg gelangten die Täter, nachdem sie eine Türscheibe eingeschlagen hatten. Sie durchsuchten dann mehrere Räume und nahmen Bargeld, ein Handy und ein Laptop mit.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

