Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: Junger Mann ...

Recklinghausen: Junger Mann onaniert an Wegesrand

Recklinghausen - Wie erst jetzt bekannt wurde, war am Dienstagabend, gegen 18.40 Uhr, ein mutmaßlicher Exhibitionist auf dem "Spanenkamp" unterwegs. Der junge Mann kam auf einem Fahrrad einer 38-jährigen Frau entgegen, die dort mit ihrem Hund spazieren war. Als der Radfahrer an der Frau vorbeifuhr, bemerkte sie, dass sein Glied zu sehen war. Anschließend hielt er an und onanierte am Wegesrand. Die Frau ging daraufhin weg. Der mutmaßliche Exhibitionist wird wie folgt beschrieben: etwa 19 Jahre, blondes Haar, schwarze Oberbekleidung. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

