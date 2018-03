Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: LKW-Planen an ...

Recklinghausen: LKW-Planen an Autobahn-Parkplatz aufgeschlitzt

Recklinghausen - Auf dem Autobahnparkplatz "Stuckenbusch" haben unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere LKW-Planen aufgeschnitten. An insgesamt acht Lastwagen wurden frische Löcher in den Planen festgestellt. Gestohlen wurde offensichtlich nichts. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter nachgeschaut, ob sich potentielles Diebesgut im Laderaum befindet. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht. Die Polizei hofft deshalb auf Zeugenhinweise. Wem in der Nacht auf Donnerstag, zwischen Mitternacht und 4.15 Uhr, etwas Verdächtiges auf dem A2 Parkplatz "Stuckenbusch", in der Nähe des Autobahnkreuzes Recklinghausen, in Richtung Hannover gesehen hat, wird gebeten, die 0800/2361 111 anzurufen.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Pressestelle Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de