Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: Mann entreißt ...

Recklinghausen: Mann entreißt Frau Geldbörse und flüchtet

Recklinghausen - Einer 21-jährigen Frau aus Rheine ist am Samstag, gegen 14 Uhr, die Geldbörse gestohlen worden. Die Frau wollte mit dem Zug an den Niederrhein fahren. Am Recklinghäuser Hauptbahnhof wurde sie von einem unbekannten Mann gestoßen, der ihr anschließend die Geldbörse aus der Hand riss und in das Bahnhofsgebäude lief. Beschreibung: 30 bis 40 Jahre alt, ca. 1,85m groß, ungepflegter Fünf-Tage-Bart, kurze braune Haare, schlank, bekleidet mit "Schalke-Schal" und "Schalke-Trikot". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

