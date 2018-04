Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen/Münster: ...

Recklinghausen/Münster: Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen trauert mit Münster

Recklinghausen - Nach dem Vorfall in ihrem Wohnort Münster ist die Polizeipräsidentin des Präsidiums in Recklinghausen, Friederike Zurhausen, tief betroffen und spricht den Opfern und Angehörigen ihr Mitgefühl aus. "Es ist grausam, wie schnell sich ein so schöner Tag wandeln kann und viele Menschen in Trauer und Entsetzen stürzt. Wir werden die Polizei Münster nach Kräften bei diesem Großeinsatz unterstützen."

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Ramona Hörst Telefon: 02361/55-1032 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de