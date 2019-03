Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: Polizei sucht ...

Recklinghausen: Polizei sucht älteren Herren als Zeugen

Recklinghausen - Nachdem mehrere Männer auf dem Fußweg, in Höhe der Brücke, zwischen dem Busbahnhof und dem Grafenwall einen älteren Herren beleidigt und belästigt hatten, hat ein 48-jähriger Recklinghäuser am Samstag, 09.03. um 22.00 h die Männer aufgefordert aufzuhören. Daraufhin soll der 48-Jährige aus der Gruppe heraus angegriffen worden sein. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie sich später herausstellte, hat der Recklinghäuser schwere Verletzungen am Kopf davongetragen. Die Polizei traf vor Ort auf einen 20-jährigen und einen 25-Jährigen. Die beiden Männer waren betrunken und mussten mit zur Wache. Gegen den 25-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde Untersuchungshaft angeordnet. Sein Begleiter konnte nach Ausnüchterung wieder gehen. Der ältere Mann, der von den Männern beleidigt wurde, war weitergegangen. Er konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet den Mann, sich als Zeuge unter 0800 2361 111 zu melden. Eine nähere Beschreibung von ihm liegt nicht vor. Auch andere Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen

