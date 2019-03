Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: Räuber ...

Recklinghausen: Räuber überfallen Frau im Schlafzimmer

Recklinghausen - Auf dem Nordcharweg hat es am Freitagabend einen schweren Raubüberfall in einem Wohnhaus gegeben. Zwei unbekannte Täter standen plötzlich, gegen 20.15 Uhr, im Schlafzimmer einer 74-jährigen Frau und bedrohten diese. Die Männer verlangten Bargeld und Wertsachen. Im Laufe des Überfalls wurde die Frau gefesselt. In der Zwischenzeit durchsuchte einer der Täter das Haus. Gestohlen wurden unter anderem eine Rolex-Uhr, eine Geldbörse mit Bargeld und Geld-Karten sowie Schmuck. Die Täter konnten flüchten. Sie werden wie folgt beschrieben: 1) männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,70 bis 1,75m groß, helle Hautfarbe, dunkle Augen, schlank, begleitet mit einer grauen Jogginghose, Turnschuhen und schwarzer Oberbekleidung. Maskiert war er mit einem schwarzen Tuch über dem Mund, außerdem hatte er die Kapuze einer schwarzen Steppjacke über den Kopf gezogen. Er soll russisch oder polnisch gesprochen haben. 2) männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,70 bis 1,75m groß, schlank, dunkel gekleidet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Tel. 0800/2361 111.

