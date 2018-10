Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: Raub auf ...

Recklinghausen: Raub auf Europaplatz - Mann wird verletzt

Recklinghausen - Ein 30-jähriger Mann aus Datteln wurde am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr, auf dem "Europaplatz" Opfer eines Raubs. Nach eigenen Angaben sei er in einer Unterführung von mehreren Männern angesprochen worden - einer der Männer habe sich als Polizist ausgegeben und ihn zu den Fahrradständern gebeten. Dort habe ihn dann ein anderer Mann in den "Schwitzkasten" genommen, während mehrere Personen auf ihn losgingen. Einer der Täter habe ihm dann seine Kette vom Hals gerissen. Der 30-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt, er konnte noch vor Ort medizinisch versorgt werden. Die Täter flüchteten. Einen der Täter konnte der 30-jährige wie folgt beschreiben: ca. 1,90m bis 2m groß, trug eine weiße Sweatjacke. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Pressestelle Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de