Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: Rollerfahrerin ...

Recklinghausen: Rollerfahrerin auf der Westfalenstraße geschnitten und gestürzt - Transporterwagenfahrer fährt weiter

Recklinghausen - Eine 55-jährige Rollerfahrerin aus Bochum ist am Samstag um 14:36 Uhr von einem Transporterwagenfahrer geschnitten worden und anschliessend gestürzt. Die Rollerfahrerin befuhr den Schutzstreifen für Radfaher auf der Westfalenstraße und beabsichtigte an der Einmündung zur Salentinstraße weiter geradeaus auf der Westfalenstraße zu fahren. Der Transporterwagenfahrer wollte von der Westfalenstraße nach rechts in die Salentinstraße abbiegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste die Rollerfahrerin ausweichen und stürzte hierbei. Durch den Sturz zog sie sich Verletzungen an der linken Körperseite zu. Sie wird selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der Fahrer war etwa 25 bis 30 Jahre alt und von schlanker Gestalt. Bei dem Fahrzeug handellte es sich um einen Transporter in der Größe eines VW Bullis oder ähnlichem. An der Seitenwand des Transporters sollen mehrere Aufkleber in Form von hellen Strichen angebracht sein. Der Fahrer des Transporters und Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter 08002361 111 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Recklinghausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/42900 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_42900.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Leitstelle Jens Wilke Telefon: 02361/55-2979 Fax: 02361/55-2990 E-Mail: re.lst@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de