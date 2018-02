Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: Scheibe ...

Recklinghausen: Scheibe eingeschlagen - Festnahme

Recklinghausen - Ein 19-Jähriger, der in Halberstadt gemeldet ist, wurde am Montag gegen 01.30 h am Kaiserwall festgenommen, nachdem er die Scheibe eines Pkw eingeschlagen hat. Der Mann war von einem Zeugen beobachtet worden, wie er durch eine eingeschlagene Scheibe in das Auto geklettert ist. Der Zeuge war vorher durch die Alarmanlage des Autos aufmerksam geworden. Die Polizei traf den Mann aus Halberstadt noch im Fahrzeug an und nahm ihn fest. Er wurde zur Wache gebracht. Da er wahrscheinlich Drogen genommen hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

