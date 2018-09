Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: Senior fährt ...

Recklinghausen: Senior fährt Frau auf Elektro-Roller an

Recklinghausen - Bei einem Verkehrsunfall auf der Westfalenstraße ist am Dienstag, gegen 12 Uhr, eine 77-jährige Frau verletzt worden. Die Frau aus Recklinghausen war mit ihrem Elektro-Roller auf dem Radweg unterwegs. Ein 87-jähriger Autofahrer aus Haltern am See wollte nach rechts auf einen Apotheken-Parkplatz abbiegen - und stieß dabei mit der Frau zusammen. Die 77-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei 200 Euro.

