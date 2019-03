Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: Streitigkeiten ...

Recklinghausen: Streitigkeiten am Busbahnhof

Recklinghausen - Heute, gegen 13.45 Uhr, kam es am Busbahnhof zu Streitereien zwischen einem 18-Jährigen aus Recklinghausen und einem ihm weitläufig bekannten Mann. Der Unbekannte hatte ein Messer dabei und zeigte es auch bei der Auseinandersetzung, ohne es einzusetzen. Dann flüchtete er in Richtung Ententeich. Bei Eintreffen der Polizei konnte lediglich der 18-Jährige noch angetroffen werden. Der unbekannte Kontrahent war geflüchtet. Eine Suche nach ihm blieb ohne Erfolg. Der Hintergrund der Streitigkeiten dürfte nach derzeitigem Stand im persönlichen Umfeld liegen. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

