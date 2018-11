Polizeipräsidium Recklinghausen / Recklinghausen: Unfall auf ...

Recklinghausen: Unfall auf Tanklstellengelände an der Bochumer Straße - Polizei sucht weiteren Unfallort

Recklinghausen - Donnerstag, gegen 22.15 Uhr, fuhr ein 36-jähriger Recklinghäuser mit einem schwarzen 3eer BMW auf ein Tankstellengelände an der Bochumer Straße und prallte dabei gegen die Fassade des Verkaufsraums. Bei der Unfallaufnahme wurde ein weiterer Schaden am Heck des Autos festgestellt, der nicht im Zusammenhang mit dem Unfall auf dem Tankstellengelände stand. Dadurch kam der Verdacht auf, dass der 36-Jährige an anderer Örtlichkeit bereits einen weiteren Unfall hatte, der bislang nicht bekannt wurde. Am Auto und der Fassade entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 25.000 Euro. Der 36-Jährige wurde zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Da sich bei ihm Hinweise ergaben, dass er Alkohol getrunken hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach ersten Ermittlungen ist der 36-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Hinweise zu einem weiteren bisher nicht bekannten Unfall mit dem BMW im Bereich Recklinghausen erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

